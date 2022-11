A impressionante foto de imigrantes que viajaram 11 dias em leme de navio

Uma foto compartilhada na terça-feira (29/11) mostra três homens que sobreviveram a uma viagem de 11 dias da Nigéria para a Espanha sentados na pá do leme de um grande petroleiro.

A imagem foi divulgada pela agência Salvamento Marítimo, vinculada ao governo da Espanha, que socorreu os três homens após eles chegarem ao porto de Las Palmas, na ilha de Gran Canária.

- Publicidade- O resgate, segundo informaram os órgãos oficiais e a agência EFE, ocorreu depois que os três migrantes — de origem africana — foram avistados na parte inferior do navio.

Eles viajavam no petroleiro de bandeira maltesa chamado Alithini II, que partiu do porto de Lagos, na Nigéria, no dia 17 de novembro, segundo informou a agência de resgate.

O local onde foram encontrados é um espaço localizado na chamada pá do leme, fora do casco do navio, onde ficam ao relento e vulneráveis ​​à violência do mar.

Os migrantes foram encaminhados para centros de saúde da ilha onde se constatou que, apesar das condições da viagem e da desidratação, tinham um bom quadro geral de saúde.

“Eles deixaram a Nigéria há mais de uma semana, o tempo que passaram no leme do navio, muito perto da água. A odisseia da sobrevivência supera de longe a ficção. Não é a primeira e não será a última. Os clandestinos nem sempre têm a mesma sorte”, escreveu no Twitter o jornalista espanhol Txema Santana, especializado em questões migratórias.