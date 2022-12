Acabou a bateria da… bola da Copa? Foto da “Al Rihla” carregada na tomada viraliza; entenda

Uma cena curiosa circula pela internet. As bolas “Al Rihla” usadas na Copa do Mundo precisam ser carregadas na tomada antes das partidas. Isso por conta da alta tecnologia do sensor para agilizar a marcação de impedimentos e uma camada externa que melhora a aerodinâmica.

Nas imagens que circula na internet, algumas bolas estão ligadas a uma fonte de energia antes dos jogos. O sensor funciona por uma pequena bateria, que pode durar seis horas ligado.

As informações da bola são enviadas para computadores ligados à sala do VAR, onde os árbitros recebem e analisam os dados em tempo real. Quando um impedimento é detectado por esta tecnologia de inteligência artificial, eles recebem um alerta na tela.