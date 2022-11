Acre é um dos estados com número mais próximo do equilíbrio racial no ensino superior

O Acre é um dos estados mais próximos do “relativo equilíbrio” de pessoas brancas e negras no ensino superior, atrás apenas de Amapá, Rondônia, Rio Grande do Norte, Goiás e Mato Grosso. É o que aponta o Índice Folha de Equilíbrio Racial (Ifer), divulgado pela Folha de São Paulo.

A ferramenta foi criada pelos economistas Michael França, Sergio Firpo e Alysson Portella, do Insper, para medir a exclusão de pretos e pardos em estratos privilegiados, como a fatia da população com diploma universitário.

O Ifer mostra Norte, Nordeste e Centro-Oeste perto de patamar de equilíbrio, e Sul e Sudeste distantes. Em educação, o parâmetro dessa conta é a proporção de negros de 30 anos ou mais com nível superior completo em relação à sua representação na população, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo a Folha de São Paulo, a rede particular é responsável por 76,8% das matrículas no setor, e o financiamento é fundamental para que jovens de baixa renda sem acesso à universidade pública possam obter um diploma.