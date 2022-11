Acre é um dos únicos estados em que recursos na Educação beneficiam mais pobres do que ricos

O estado do Acre foi destaque na última semana, em estudo publicado pelos pesquisadores Guilherme Lichand e Maria Eduarda Perpétuo, da Universidade de Zurique (Suíça) e Priscila Soares, da Universidade de São Paulo. A pesquisa foi realizada com o intuito comparar a distribuição dos ganhos que os trabalhadores brasileiros tiveram com o aumento na escolarização para o nível fundamental. Os resultados apontaram a elite econômica do país capturando mais de 65% dos recursos investidos.

Ao contrário do que se esperava, apenas os estados do Acre e Rio de Janeiro obtiveram resultados favoráveis em comparação aos outros distritos onde as pesquisas foram realizadas, aparecendo como os estados onde os cidadãos de classe média baixa foram mais alcançados pelos recursos destinados à educação do que os demais grupos.

Cidadãos com idade entre 25 a 55 anos (ou seja, que já tiveram chance de se qualificar e ingressar no mercado de trabalho), foram a base da pesquisa, segundo Lichand.

“Pelos resultados, podemos observar que, se duas pessoas conseguem um diploma de ensino médio, ambas vão ter recompensas pelo investimento de tempo e dedicação, mas essa diferença é 50% maior se uma delas for da elite. Esse estudo apontou um ganho menor entre os brasileiros de menor renda, ainda que tenha o mesmo grau de instrução que os componentes dos outros grupos, com exceção do Acre e Rio de janeiro”, concluiu Lichand.