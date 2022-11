Acre fecha participação no Jogos Escolares Brasileiros com recorde de medalhas

A melhor participação da história. Assim foi o desempenho do esporte acreano na fase nacional dos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s) para alunos/atletas entre 12 e 14 anos no Rio de Janeiro.

O Acre conquistou sete medalhas, uma de ouro, uma de prata e cinco de bronze, nas séries ouro, prata e bronze

“Esse foi um trabalho iniciado no início do ano com os jogos sendo realizados nos municípios. Tivemos três fases para definir os representantes na fase nacional”, disse o gestor de esportes do Estado, Júnior Santiago.

Mais de 2 milhões

Segundo Júnior Santiago, o Estado investiu mais de dois milhões de reais para promover todas as etapas no Sub 14 e Sub 17.

“Os números dos Jogos são bem expressivos. Atletas de todos os municípios acreanos estiveram nas duas fases”, afirmou Júnior Santiago.

Apoio fundamental

Júnior Santiago destacou o apoio do secretário de Educação, Aberson Carvalho.

“O secretário recebeu essa missão do governador Gladson Cameli e acreditou na equipe de esportes para promover o evento em todas as suas fases. As medalhas servem para mostrar o trabalho realizado por todos os profissionais”, avaliou o gestor.

Quadro de medalhas

Ouro no futsal série Prata (Colégio Acreano)

Prata e 2 bronzes no ciclismo série Ouro (Colégio Tiradentes)

Bronze na série Prata do atletismo (Escola Maria do Carmo)

Bronze na série Bronze no vôlei feminino (Meta)

Bronze na série Bronze no handebol masculino (Dom Pedro II)

