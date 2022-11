Acre tem uma das maiores reduções de desemprego em trimestre de 2022, aponta IBGE

O Acre é um dos seis estados brasileiros que acompanharam a redução registrada na taxa de desocupação no país no terceiro trimestre, comparado ao segundo: saiu de 11,9% para 10,1%. O Estado ainda está acima do índice nacional, que recuou de 9,3% para 8,7% no período.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e apontam que apenas seis unidades da federação acompanharam a redução registrada na taxa de desocupação no país.

As reduções na taxa de desocupação na comparação com o trimestre anterior foram registradas no Paraná (-0,8 ponto percentual), Minas Gerais (-0,9 p.p.), Maranhão (-1,1 p.p.), Acre (-1,8 p.p.), Ceará (-1,8 p.p.) e Rondônia (-1,9 p.p.).

Na média nacional, a taxa de desemprego no Brasil recuou para 8,7% no terceiro trimestre deste ano – menor taxa desde o trimestre encerrado em junho de 2015, mas a falta de trabalho ainda atinge 9,5 milhões de brasileiros, conforme já divulgado anteriormente pelo IBGE.