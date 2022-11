Acreana convidada pela Grande Rio é destaque no ‘Encontro de baterias’ no RJ; confira

A influenciadora e fisiculturista acreana Leane Teles participou do ‘Encontro de Baterias’ de todas as escolas de samba, promovido pela Grande Rio, escola vencedora do carnaval de 2022. O evento contou com a participação de todas as escolas de samba e teve duração de 12h.

A convite da Grande Rio, a acreana brilhou na quadra da campeã, o figuro de Leana foi assinado pelo renomado estilista Jean Calypso, o queridinho das estrelas.

A coluna Douglas Richer conversou com a influenciadora acreana nesta quarta-feira (16), que confirmou a participação no evento. Leana contou que está numa programação intensa no Rio de Janeiro e tem pretensão de brilhar na Marquês de Sapucaí.

E já estamos na torcida para ver essa acreana brilhando no carnaval carioca. Confira os cliques cedidos para essa coluna.