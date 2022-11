Acreana é derrotada e se despede do Brasileiro de Vôlei de Praia Aberto

Quemile Souza e a mineira Alessandra Rezende foram derrotadas pela dupla Naiana, do Ceará, e Vivian, do Pará, por 2 sets a 0 com parciais 21 x 16 e 21 x 15, em confronto válido pela segunda fase qualifying.

Na primeira fase, a acreana e a mineira passaram pelas maranhenses Dandara e Karol Maluf por 2 sets a 0 com parciais 21 x 10 e 21 x 11. Quemile e Alessandra também competiram na 14ª etapa e conseguiram avançar na fase qualifying com vitórias sobre duplas de Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal. Elas foram eliminadas na fase de grupos do torneio principal após duas derrotas.