Ao som da banda Samba Groove e de Paulo Heverton, aconteceu mais uma edição da tradicional Feijoada do Theodoro. Realizado no dia 13 de novembro, o evento reuniu a sociedade acreana no Buffet Afa Jardim.

Um dos momentos mais esperados do evento foi a escolha da ‘Musa da Copa 2022’. A acreana Renata Cristina Barbosa Araújo foi a eleita pelos jurados.

