Acreano goleiro da Seleção Brasileira é embaixador oficial da Sem Fronteiras

Além da convocação do goleiro acreano Weverton Pereira para compor o time da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022, que acontece no Catar, a Sem Fronteiras Ultra Fibra também convocou o atleta para ser embaixador do produto.

A empresa acreana oficializou o goleiro como embaixador a partir de uma publicação no Instagram.

“É um imenso prazer ter o Weverton em nosso time. Ele que veste a camisa da nossa seleção e defende a gente dentro e fora de campo, se juntou a Sem Fronteiras para levar a melhor conexão para nosso estado”, diz a publicação.

Ainda no post, a Sem Fronteiras comemora a convocação do atleta para a Copa do Mundo no Catar. “Por isso ele se juntou com a maior conexão do Acre. Vamos juntos em uma só voz, somos uma nação, nação Acreana, nação brasileira, juntos somos o time SEM FRONTEIRAS ULTRA FIBRA”.

Convocação

O goleiro acreano Weverton Pereira foi convocado na manhã desta segunda-feira (7), pelo técnico da Seleção Brasileira, Tite, para compor o time e representar o país na Copa do Mundo 2022, que acontece no Catar, na segunda quinzena de novembro.