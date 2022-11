Acreano não aceita término de relacionamento e fere o próprio peito a facadas

Um homem ainda não identificado se feriu ao não aceitar o término do próprio relacionamento, na madrugada desta quinta-feira (10), na rua Coelho, no bairro Recanto dos Buritis, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o homem estava visivelmente transtornado após ter discutido com sua companheira e ela decidiu pelo término do relacionamento. Ao perceber que não teria mais volta, o homem decidiu ir na cozinha e pegou uma faca de “mesa” e feriu o próprio peito. Rapidamente, familiares acionaram a polícia e a ambulância.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, para prestar os primeiros atendimentos ao homem, que depois de ser atendido, foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave. Segundo um médico do Samu, a facada pode ter atingido até o pulmão.

Policiais Militares do 2° Batalhão também estiveram no local, colheram informações e confeccionaram um boletim informativo sobre a ocorrência. O caso será acompanhado pela Polícia Civil.