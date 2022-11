Acreanos na transição de Lula, criança levando galo para escola e mais: veja as mais lidas

SEGUNDA-FEIRA

Acreano morre em acidente em Santa Catarina e família pede ajuda para translado

O acreano Messias Lima Costa morreu em um acidente de moto ocorrido neste domingo (13), em Santa Catarina, onde vivia com a esposa Maria Nair Alves, há cerca de um ano.

No Acre, esposa esfaqueia o próprio marido para que ele não saísse de casa e bebesse

Moisés da Silva Ferreira, 56 anos, foi esfaqueado duas vezes na noite deste domingo (13), na Rua Arcos Íris, no bairro Vitória, na região do São Francisco, na parte alta de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Moisés estava dentro da própria residência quando resolveu sair com um amigo para supostamente consumir bebida alcoólica e drogas. A esposa da vítima, idenficada como Sirlania da Silva Viera, 49 anos, tentou impedir a saída do homem da residência, e para isso resolveu pegar uma faca da casa do casal e desferiu dois golpes na perna direita de Moisés, que teve um sangramento ativo.

TERÇA-FEIRA

Em menos de 24 h, mais duas pessoas têm casa invadida e são assasinadas no Acre

Pastor que orava e cantava pelas ruas de Sena se despede da cidade: “Gratidão”

QUARTA-FEIRA

VÍDEO: Faccionados ameaçam fazer ‘derramamento de sangue’ em municípios do Acre

Jorge e Marina são anunciados para compor a mesma equipe na transição de Lula

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou nesta quarta-feira (16) os nomes dos acreanos Marina Silva e Jorge Viana para a euipe do presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva na transição de Governo.

Alckmin fez o anúncio na sede do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, onde trabalha a equipe de transição, da qual é coordenador.

QUINTA-FEIRA

Pastor que cantava pelas ruas de Sena tem mandado de prisão por estupro de vulnerável



O pastor Gilmar Monteiro Marcelino, 55 anos, natural de Porto velho/RO, que ganhou destaque em Sena Madureira por suas pregações eloquentes nas ruas do município, tem mandado de prisão expedido desde 19 de dezembro de 2019 pelo crime de estupro de vulnerável.

Friale anuncia queda nas temperaturas em todo o Acre com probabilidade de temporais

O pesquisador Davi Friale anunciou a chegada de uma nova onda polar ao Acre na próxima semana.

Segundo publicação em seu site O Tempo Aqui, a condição climática chega entre segunda-feira e terça-feira próximas, provocando chuvas intensas, com alta probabilidade de temporais.

SEXTA-FEIRA

Criança no Acre leva galo escondido na mochila para a escola e viraliza; veja vídeo

A internet está cheia de história de crianças que levam os animais de estimação para a escola. Agora, Rio Branco ilustra uma dessas. A pequena Maria Helena, de apenas três anos, resolveu surpreender sua professora levando dentro de sua mochila seu bichinho de estimação diferente do que se costuma ver: um galo.

Gladson define como vai ficar expediente nos dias em que Brasil for jogar na Copa do Mundo



