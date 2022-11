Acusado de invadir casa, perseguir e matar homem a tiros é preso em Rio Branco

Júlio Freitas de Souza, de 35 anos, foi preso acusado de ter matado Warlen de Brito da Silva, de 40 anos, com cinco tiros na tarde desta segunda-feira (14), no Beco Ouricuri, no bairro Recanto dos Buritis, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Júlio estava na companhia de outros suspeitos fortemente armados e teriam invadido a casa de Warlen, que acabou percebendo a entrada dos invasores e conseguiu correr pelo beco e foi até a casa da irmã dele, mas quando tentou fechar a porta, os acusados chegaram e derrubaram a porta de trás da residência.

A casa da irmã de Warlen foi cercada, mesmo assim, a vítima pegou um terçado e tentou se defender, mas foi ferido com cinco tiros, que acertaram a cabeça, tórax, abdômen e a perna da vítima que morreu dentro da casa. Durante a invasão da residência, Júlio teve a mão cortada pelo terçado usado por Warlen e levado pelos supostos comparsas para a UPA da Cidade do Povo, onde recebeu atendimento e foi preso por policiais militares do 2° Batalhão.

Após o atendimento, Júlio foi transferido sob escolta policial da PM para o Pronto-sSocorro de Rio Branco, em estado de saúde estável, apenas com corte em dois dedos com fratura exposta. O caso vai ser investigado por agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).