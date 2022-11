Adeus, VW Gol! Chevrolet usa Onix para homenagear o veterano

Uma boa forma de medir o tamanho de um acontecimento são as reações de quem não está diretamente ligada ao fato. É o caso do fim da produção do Volkswagen Gol. Depois da criação da série de despedida, a Last Edition, as homenagens ao histórico hatch começaram.

A primeira delas vem de uma rival, a Chevrolet utilizou as redes sociais para se despedir do icônico modelo. No post, a marca usou o Onix para agradecer: “obrigado Gol por essa longa e bonita disputa que travamos pelo coração dos brasileiros. #respect. Assinado Chevrolet Onix”.

