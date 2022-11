Adriano Imperador e Micaela Mesquita se casam no civil

Adriano Imperador surpreendeu seus seguidores ao anunciar que se casou com Micaela Mesquita. O casal reatou o romance pela quinta vez no final de setembro, dias depois noivaram e, agora, assinaram a papelada do casório no civil. Nos stories do Instagram, o ex-jogador de futebol publicou uma sequência de fotos, onde os dois aparecem exibindo a certidão de casamento. “Enfim, casados”, escreveu ele.

Em seguida, Adriano ainda postou uma imagem ao lado da esposa, da mãe, Rosilda Ribeiro, e da avó, Dona Wanda. Na legenda, Imperador não economizou na declaração: “Minhas mulheres lindas”, disse ele, que foi quem bateu a selfie em família.

No fim de outubro, Adriano Imperador já havia dado indícios de que subiria no altar com Micaela. Isso porque o ex-atleta publicou um momento íntimo com a amada e afirmou na legenda se tratar de sua “futura esposa”. “De boa com a minha linda futura esposa”, escreveu ele na imagem onde os dois apareciam deitados na cama. Dias depois, ele contou que o casal se casaria no dia 30, com uma festa.

Os seguidores de Adriano Imperador elogiaram o casal: “Vendo o jogo do jeito que todos queriam ver”, comentou uma pessoa. “Assistindo o jogo de um jeitinho de especial. Habib!”, disse outra. “Parceiro, sou vascaíno e não gosto do Flamengo, mas você é ídolo!!!”, afirmou ainda um rapaz. Houve também quem brincasse com o fato do ex-jogador já ter aparecido com outras noivas: “Semana que vem tá com outra. Linda futura esposa, Habib”, analisou um. “Calma Imperador, tá indo muito rápido não?”, questionou mais um. “Se eu não me engano essa é a sétima futura esposa?”, brincou outro.

Reataram após polêmico affair com Bia Miranda

Adriano Imperador e Micaela Mesquita anunciaram que estavam juntos novamente, pouco tempo depois de um polêmico affair do ex-atleta com Bia Miranda ganhar bastante repercussão. Os burburinhos chegaram a garantir a vaga da neta de Gretchen em ‘A Fazenda 14’.

O anúncio veio através dos stories do Instagram, quando Adriano compartilhou um boomerang com a loira, que apareceu fazendo ‘biquinho’. Na postagem, ele escreveu: “Eu e minha danada”. Outro indício de que os dois estão mesmo juntos novamente é que Adriano tinha voltado a seguir a moça, que está com um novo perfil na rede social. Nele, ela deu alguns detalhes na bio, que entregam o namoro: “Casada”, escreveu ela, usando um emoji de aliança e um de coração vermelho.

Veja as fotos: