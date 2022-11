Agência dos Correios encerra as atividades em Rio Branco

Uma das agências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) teve suas atividades encerradas nesta quarta-feira (16), devido a rescisão contratual com prestador de serviço.

A agência ficava localizada na rua Isaura Parente, no bairro Bosque.

Segundo a assessoria do Correio no Acre, os clientes da região continuam tendo acesso aos serviços e produtos dos Correios nas três agências em Rio Branco.

As agências estão localizadas nos endereços Avenida Epaminondas Jacome, 2858, com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h; Na Organização em Centros de Atendimento (Oca), na rua Quintino Bocaiuva, 299, aberta de segunda a sexta-feira das 7:30h às 13h; e no bairro João Eduardo, na Avenida Sobral 960, aberta de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e 14h às 16h.