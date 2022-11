Agora é possível pagar impostos via PIX; veja onde

Desde o dia 11 de novembro de 2022 os moradores de Boa Vista podem realizar pagamentos de impostos via PIX. A Lei n°2.344 que autoriza a nova modalidade de pagamento determina que a prefeitura pode acrescentar no valor da cobrança uma taxa de administração para que não haja perda na arrecadação do município.

A medida assinada por Arthur Henrique (MDB), prefeito da cidade, ainda determina que além do PIX, os pagamentos podem ser feitos por meio de cartões de crédito ou débito. A novidade foi publicada no Diário Oficial do Município.

Segundo informações divulgadas pelo G1, a Secretaria Municipal de Planejamentos e Finanças de Boa Vista está em contato com as operadoras para realizar o credenciamento e liberar os pagamentos por meio desses serviços. A novidade promete trazer mais praticidade e segurança aos cidadãos.

Sobre o PIX

Com mais de 138 milhões de brasileiros cadastrados em apenas dois anos de funcionamento, o PIX vem se consagrando como um dos métodos de pagamento favoritos entre os brasileiros. De acordo com informações disponibilizadas pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o PIX já movimentou 26 bilhões de transações.

“O Pix nasceu como o pagamento instantâneo brasileiro, mas hoje, com apenas 2 anos de existência, já é muito mais que isso. Ele possibilita agendamento de transações, pagamentos de contas com vencimento e retirada de dinheiro em espécie”, afirma Renato Dias Gomes, diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central do Brasil.

O sistema de pagamentos criado e gerido peloBanco Central permite que os usuários façam transferências para outras contas em até dez segundos. Além disso, o PIX funciona 24 horas, todos os dias, inclusive aos finais de semana e feriados.

Vale lembrar que o meio de pagamento pode ser utilizado tanto por pessoas físicas quanto jurídicas, inclusive por microempreendedores individuais. As pessoas físicas que utilizam o PIX podem cadastrar até 5 chaves, enquanto as pessoas jurídicas podem cadastrar até 20. Mais informações sobre o PIX podem ser obtidas nos canais de atendimento do Banco Central.

Saiba como pagar contas utilizando o sistema de pagamentos

Segundo o Banco Central, os usuários do PIX podem utilizar o sistema de pagamentos para quaisquer transações, inclusive no pagamento de boletos e impostos. Para isso, a única exigência é que o recebedor aceite o pagamento via PIX.

Para fazer o pagamento de uma conta por meio do PIX será necessário que o usuário abra o aplicativo da sua instituição de relacionamento e acesse a área da função, geralmente localizada no menu principal. Em seguida, será preciso escolher uma das duas opções disponíveis: “Pagar com QR Code” ou “Pix Copia e Cola”.

Nos casos onde o boleto contém o QR Code, basta que o consumidor selecione a opção e aponte a câmera do celular para o código. Por fim, basta confirmar o valor da conta, digitar a senha do aplicativo e confirmar a operação. Já nas situações onde os cidadãos optarem pelo “PIXCopia e Cola” será preciso copiar o código, colar na área indicada no App e concluir o pagamento.