Albuquerque Imóveis marca presença no 6º Encontro de Divas e expõe empreendimentos

A Albuquerque Imóveis, empresa que nasceu para atender as necessidades da Albuquerque Engenharia, criou asas e alcançou espaço no Estado do Acre, onde hoje administra, aluga, vende e avalia diversos empreendimentos. A empresa marca presença no 6º Encontro de Divas, que acontece neste domingo (20), na Maison Borges Eventos.

A arquiteta e urbanista Patrícia Albuquerque, proprietária da empresa, conta que o diferencial da Albuquerque Imóveis é a exclusividade dos melhores imóveis do Estado. “Hoje com a credibilidade e a qualidade do serviço prestado, nós alugamos, vendemos, administramos e avaliamos os imóveis não só da Albuquerque Engenharia, como de outros”, explica.

Pela primeira vez no Encontro de Divas, a empresa traz dois empreendimentos da Albuquerque Imóveis, além do espaço instagramável para tirar várias fotos. “Hoje aqui nesse evento é a primeira vez que participamos. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque sou uma mulher acreana e estou aqui mostrando e falando de negócios para essas mulheres maravilhosas que também são empreendedoras, que correm atrás”, acrescenta.

Patrícia revela que as expectativas para o evento é que mais pessoas conhecem o serviço prestado pela empresa. “Quem quiser saber mais, procura Albuquerque Imóveis e também quem quiser não ter preocupação com aluguel, dor de cabeça, procura que nós administramos com muito amor, carinho e responsabilidade”, finaliza.