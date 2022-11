Além do Republicanos, PP diz não contestar vitória de Lula nas urnas

O Partido Progressistas (PP) e o Republicanos anunciaram não concordar com a ação do PL, de Valdemar Costa Neto (imagem em destaque), que pede a anulação de votos de determinadas urnas no segundo turno da eleição presidencial. A medida das duas siglas mostra um racha na base dos partidos que apoiaram a candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro (PL). As três legendas formaram a coligação para a campanha do atual presidente.

O PL alega que a eleição não foi vencida por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas, sim, por Bolsonaro.