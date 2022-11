Alemanha empata com a Espanha e evita vexame na Copa do Mundo

Em um grande jogo, digno de Copa do Mundo, Alemanha e Espanha empataram em 1 x 1, neste domingo (27/11), em partida válida pelo Grupo E. Melhor para os espanhóis, que seguem na liderança da chave.

Com o resultado, a Espanha chega aos quatro pontos, com sete gols de saldo. Já os alemães somaram o primeiro ponto e precisam vencer a Costa Rica na última rodada para permanecer com chances de avançar às oitavas de final. A última rodada do Grupo E será realizada na quinta-feira (1º/12).

- Publicidade-

As duas seleções fizeram um jogo movimentado. Na primeira etapa, os espanhóis foram melhores, chegando a acertar uma bola na trave de Neuer, com Dani Olmo. A Alemanha respondeu com gol marcado por Rudiger, mas com a ajuda do VAR, a arbitragem anulou o empate dos alemães.

Na segunda etapa, Luis Enrique sacou o genro Ferrán Torres e colocou Morata em campo. E no primeiro toque na bola, o centroavante correspondeu, chutando forte, sem defesa para Neuer. Mas a Alemanha não se entregou e chegou ao empate perto do fim do jogo, com Niclas Fullkrug.

Fim de jogo e a decisão das duas vagas do Grupo E segue para a última rodada.