Alerta: tempestade chega ao Brasil e atinge quase 600 cidades; veja a lista

O alerta sobre as tempestades segue durante toda esta semana A princípio, a lista de cidades já está disponível para consulta dos brasileiros. Veja!

Os alertas abrangem as regiões Metropolitana, Central, Zona da Mata, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce, Vale do Jequitinhonha, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Norte, Noroeste e Oeste. O volume de chuvas esperado é até 50mm por dia, com ventos de até 60 km/h.

Para proteção das tempestades, recomenda-se, em caso de rajadas de vento, não ficar embaixo de árvores. Além disso, é possível obter informações junto à Defesa Civil e também junto ao Corpo de Bombeiros.