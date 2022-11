Análise: Messi nunca teve tanta companhia de qualidade para uma Copa

Lionel Messi nunca chegou a uma Copa do Mundo com tanto respaldo e coadjuvantes tão ajustados quanto agora. O último compromisso da Argentina, a goleada de 5 a 0 sobre os Emirados Árabes nesta quarta-feira, justificou a confiança da população com a “Scaloneta”, que vai estrear no Mundial com uma invencibilidade de 36 partidas, sem derrotas desde 2019.