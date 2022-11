Antes de militares, OAB envia ao TSE relatório que atesta a lisura da eleição

A Comissão Especial de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil enviou ao Tribunal Superior Eleitoral, nesta terça-feira 8, seu relatório sobre o pleito de 2022.

No documento, o órgão atesta que “não houve qualquer fato que aponte suspeita de irregularidades no processo de votação”.

“Evidenciou-se, ao contrário, a postura transparente da Justiça Eleitoral na preservação da lisura e da segurança no processo.”

A OAB aponta ter participado de diversas etapas do processo de aprimoramento das eleições no País, como o Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação, a Comissão de Transparência das Eleições, os Testes Públicos de Segurança e o Grupo de Trabalho de Combate à Violência Política de Gênero do Ministério Público Eleitoral.

“A efetividade e o respeito à soberania do voto popular foram alcançados com maestria. Desse modo, este Conselho Federal da OAB reafirma, seguramente, que o Brasil presenciou eleições limpas, transparentes e seguras”, ressaltou a Ordem.

Nesta quarta 9, será a vez do Ministério da Defesa de enviar ao TSE o relatório da auditoria das urnas feita por integrantes das Forças Armadas.