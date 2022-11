Antonio Fagundes critica Cássia Kis por polêmicas sobre homofobia

Antonio Fagundes deu opinião sobre as polêmicas envolvendo o nome de Cássia Kis. O ator, que está no ar na reprise da novela O Rei do Gado, refletiu contra as falas preconceituosas feitas pela colega de trabalho em entrevistas recentes, além da participação dela em movimentos antidemocráticos por questões políticas.

Em entrevista ao jornal Extra, o artista se baseou em uma frase filosófica para comentar sobre o assunto.

“Eu me lembro sempre de uma frase maravilhosa do Voltaire: ‘Posso não concordar com nenhuma de vossas palavras, mas defenderei até a morte o vosso direito de pronunciá-las’. Ela tem o direito de se posicionar. Naturalmente, ao fazer isso, vai arcar com as posições que tomou”, disse ele.

Antonio Fagundes ressaltou o respeito acerca do posicionamento político de Cássia Kis, desde que respeite a democracia, decretada por lei. “Vamos respeitar a opinião dessas pessoas desde que elas cumpram a lei. E cumprir a lei é não obstruir estrada, né? Todo mundo tem o direito de se manifestar, deve-se exercer esse direito, mas sem impedir os outros de exercer os seus”, opinou.

Sobre o setor cultural em situação de descaso no Brasil nos últimos anos, Antonio foi enfático: “Nos últimos anos, houve um desmonte de todas as instituições sérias do país. Em todas as grandes nações do mundo a cultura está à frente de tudo”, pontuou ele.

