Ao ContilNet, Gladson fala sobre indicação de Marina Silva para ministério no Governo Lula

Participando da COP-27, a Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP27), que está acontecendo em Sharm El-Sheikh, no Egito, até o dia 18 de novembro, o governador Gladson Cameli deve conversar com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira (16).

Em entrevista concedida ao ContilNet nesta terça-feira (15), Gladson disse que a agenda está marcada para 11h (horário local).

“Vamos conversar sobre o futuro do Estado e da Amazônia, de que forma iremos lutar para desenvolver ainda mais a nossa região. Me sinto otimista para esse encontro. O presidente Lula será de todos. Não é um momento em que as diferenças políticas se acentuam, mas a ocasião ideal para que os nossos objetivos em prol da população se encontrem”, afirmou.

O governador do Acre também deve encontrar na conferência a acreana e deputada federal eleita por São Paulo, Marina Silva, que acompanha de perto as discussões sobre políticas ambientais e é cotada para assumir o Ministério do Meio Ambiente no governo de Lula.

Questionado sobre como vê a possibilidade de Marina assumiu o cargo no Governo Federal, Gladson disse que a conquista é significativa.

“Uma acreana que tem importante contribuição no cenário nacional. Vejo como algo muito positivo. Espero que traga benefícios para Estado”, finalizou o governador.