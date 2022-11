Ao lado de Alckmin e Gleisi, Jorge Viana visita sede do grupo de transição

Após ser anunciado na equipe de transição do Governo Lula, o acreano Jorge Viana (PT) já se reuniu com o coordenador do grupo, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), ainda na quarta-feira (16).

Jorge esteve no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, onde está a sede da transição. “Uma honra ser recebido no time da transição do presidente Lula”, escreveu ao compartilhar fotos ao lado do socialista e da presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

Viana, que mantém grande prestígio com presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, foi anunciado no grupo de trabalho na área de meio ambiente ao lado de Marina Silva e outros especialistas na área.

Além de Jorge e Marina, o Acre tem outros dois representantes na equipe de transição: Binho Marques, na educação, e o líder indigena, o ashaninka Benki Piyãko, na área dos povos originários.