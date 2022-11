Aos 14 anos, filho de Dani Winits e Cássio Reis impressiona pela altura

Danielle Winits caminhou junto de seu filho mais velho, Noah, de 14 anos, pelas ruas da zona sul do Rio de Janeiro, e a altura do jovem surpreendeu. Ele é filho da atriz com o apresentador Cássio Reis, com quem a atriz ficou de 2005 a 2010.

Winits, de 48 anos de idade, casada desde 2016 com André Gonçalves, ainda é mãe de Guy, de 11 anos, que nasceu de seu relacionamento com o ator Jônatas Faro, cujo romance durou de 2010 a 2011.

Em dezembro, Cássio parabenizou o filho pelos 14 anos e se declarou na web. “14 anos celebrando você! Sou grato a Deus por ter feito de nós dois pai e filho. Em minhas orações peço sua proteção e saúde. Aproveite seu dia que será especial! Te amo. Te amo. Te amo. Feliz aniversário, meu amor!”, escreveu o artista, que se relaciona com a atriz Fernanda Vasconcellos desde 2015.

