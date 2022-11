Aos 52 anos, Sinhasique posa de biquíni e põe corpão ‘pra jogo’: “Exibida? Sou mesmo”

Feliz da vida, a jornalista e radialista Eliane Sinhasique encantou seus seguidores nas redes sociais ao aparecer em um clique de biquíni nesta segunda-feira (7). Curtindo uma praia no Ceará, a jornalista de 52 anos apareceu de biquíni laranja, mostrando o corpo torneado e a barriga sequinha.

Sem maquiagem e sem edições, a foto ao natural deixou em evidência a beleza da jornalista que alfinetou a inveja: “Exibida? Eu? Sou mesmo!😜 Mas, confesso que cortei a metade dessa imagem para não mostrar todo o meu corpo depois de alguns comentários que destilavam veneno e inveja (dava pra sentir nas palavras escritas🤣) e só para não deixar mais ninguém sem dormir, com raiva do meu “exibimento”, (porque eu só quero o bem para as pessoas), não vou me exibir inteira, só pela metade!😅

O que você faria se te criticassem por ser exibida??? Hahahahaha.

No Instagram, a jornalista não liberou o clique, mais a coluna Douglas Richer insistiu mais um pouquinho e ela liberou pra gente. Veja na íntegra: