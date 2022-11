Após 27 anos, Vest Nort fecha as portas no Acre; ‘Futuro incerto na economia’, diz dono

Após 27 anos de atividade, uma das lojas de roupa mais populares do centro de Rio Branco, a Vest Nort, anunciou que irá fechar suas portas neste final de semana.

Ao Contilnet, o proprietário da loja, Alisson Ramalho disse que o motivo do fechamento do negócio seria a incerteza do futuro da economia brasileira.

“Neste momento eu prefiro não entrar em detalhes, mas o futuro incerto na economia do país foi crucial para a decisão”, disse o empresário.

O fechamento da loja está marcado para este sábado, dia 11, às 17h30min.