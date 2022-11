Após ameaças, sede de jornal em Porto Velho é alvo de vários tiros

O ataque violento contra a sede do jornal Rondoniaovivo aconteceu na madrugada deste sábado (12), na Avenida Abunã, bairro Embratel, em Porto Velho (RO).

Câmeras de monitoramento mostram um criminoso chegando a pé na frente do jornal e atirando várias vezes contra a fachada e porta do Rondoniaovivo.

Após o atentado, o criminoso foge em direção a Rua Buenos Aíres, provavelmente com apoio de algum veículo. Pelo menos 20 cápsulas de pistola calibre 9mm foram apreendidas pela PM na cena do crime.

Devido às matérias publicadas nos últimos dias, o Rondoniaovivo vinha recebendo diversas mensagens com ameaças de um grupo golpista antidemocrático que está acampado na frente da 17° Brigada.

O Rondoniaovivo já comunicou o atentado violento às autoridades e aguarda que todos os envolvidos sejam punidos com rigor.