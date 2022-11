Após cirurgia no coração, vereador Gilberto Diniz é encaminhado para a UTI

O vereador do município de Sena Madureira, Gilberto Diniz, do MDB, passou por uma cirurgia no coração em um hospital em Brasília na manhã desta terça-feira, 8.

O procedimento, que durou cerca de oito horas, foi considerado bem-sucedido pela equipe médica. Na sequência o parlamentar foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “É um procedimento normal logo após uma cirurgia complexa no coração”, informou o chefe da equipe médica a familiares.

De acordo com informações, Gilberto Diniz trocou uma válvula no coração. Essa é terceira vez que ex-deputado estadual realiza em procedimento. A primeira implantação ocorreu em 2005, quando Diniz disputou pela 1ª vez o cargo de vereador em Sena Madureira. Na época, apesar da boa votação, o parlamentar não foi eleito.

Entre 2006 e 2014, Gilberto Diniz foi deputado estadual pelo PTdoB. Nesse período realizou a segunda troca da válvula no coração. Em 2020, Diniz foi eleito vereador em Sena Madureira pelo MDB. Este ano concorreu ao cargo de deputado estadual, mas não obteve êxito.

Ainda nesta terça-feira familiares que o acompanham em Brasília devem ter o primeiro contato com Diniz após a cirurgia.