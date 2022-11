Após decisão judicial, Governo convoca 249 para curso de formação do Bombeiros; Lista

O Governo do Acre convocou, via Diário Oficial do Estado (DOE), na manhã desta quarta-feira (9), 249 aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) para matrícula no curso de formação. A convocação foi feita em cumprimento da decisão da 2º Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco.

Ao tornar público o resultado final da investigação dos candidatos que estavam sub judice e do resultado final do concurso público, a convocação dos 249 aprovados foi publicada e está disponível a partir da página 79 da edição desta quarta-feira do Diário Oficial.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público por meio do Edital nº 001/2022, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e do CBMAC, de 7 de janeiro de 2022, em seus anexos e demais editais publicados.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com a banca Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 15h30





Os horários mencionados no edital obedecerão ao horário local da cidade de Rio Branco (AC).

