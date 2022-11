Após dois dias, bolsonaristas que pediam intervenção federal deixam a frente do 4º Bis

Após dois dias de menifestação, um grupo de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) no Acre que se concentrava em frente ao 4º Batalhão de Infantaria de Selva, em Rio Branco, pedindo intervenção federal por causa do resultado das eleições no segundo turno, ocorrido no domingo (30), já deixou o local.

Na manhã desta quinta-feira (3) o local amanheceu vazio. Na noite de quarta (2) o presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo pedindo que as manifestações fossem cessadas. Além dessa concentração nos quartéis que ocorreram em todo o Brasil, apoiadores do presidente também bloquearam estradas em todo o país. Após o pedido de Bolsonaro os bloqueios também já se reduziram para 76.

Desde o início do movimento, ainda no domingo, mais de 900 pontos de bloqueio foram registrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

