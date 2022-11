Após espancar mulher, padrasto tenta degolar enteado de 12 anos na fronteira do Acre

O serviço de emergência do Hospital de Criança de Rio Branco (AC) recebeu na noite de terça-feira (29) um paciente de 12 anos de idade, natural e Epitaciolândia, interior do Estado, com um corte profundo na garganta, que quase o matou.

A criança foi vítima de tentativa de homicídio cometido pelo padrasto, Manuel Messias Furtado, um homem de nacionalidade boliviana de 33 anos de idade, o qual, após tentar matar o menino, também tentou tirar a própria vida, também a golpes de faca.

- Publicidade-

O caso foi registrado no último domingo (27), na localidade de Bolpebra, uma pequena vila localizada na tríplice fronteira entre a Bolívia, o Peru e o Brasil, na região do Alto Acre. Consta que a mãe do menor, de nome não revelado, vivia em companhia de Manuel Messias, na região boliviana, na fronteira com o município de Assis Brasil. No último final de semana, a mãe do menino teria se desentendido com o marido e também teria sido espancada. Socorrida por vizinhos, a mulher foi levada para um hotel, deixando a criança sozinha com o padrasto.

Na manhã de segunda-feira (28), a polícia boliviana foi avisada e que havia duas pessoas feridas na casa: o menino, com o pescoço cortado, e o padrasto, também ferido coma mesma faca, ao tentar suicídio após achar que havia matado o garoto. Ambos foram levados a hospital Roberto Galindo, na cidade de Cobija.

Mais tarde, graças à nacionalidade brasileira, o menino foi levado para o Hospital Regional do Alto Acre, em Brasiléia, e de lá, por causa de seu estado grave, foi trazido para o Hospital da Criança, em Rio Branco. Os primeiros atendimentos médicos em Rio Branco revelaram que, apesar da gravidade do corte, o menino resiste. O boliviano que o feriu permanece hospitalizado em Cobija.