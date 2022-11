Após morte de Gilberto Diniz, Tom Cabeleireiro deve assumir vaga na Câmara de Sena

Em razão do falecimento do vereador Gilberto Diniz, ocorrido no último dia 8, a Câmara Municipal vem adotando os trâmites legais para a convocação do suplente, que é o ex-vereador Tom Cabeleireiro (MDB).

De acordo com o vereador Jacamin (PP), presidente da Câmara, caso ele tenha providenciado toda a documentação necessária, deverá tomar posse na sessão desta terça-feira (22), com início previsto para as 18h.

Tom Cabeleireiro já tem bastante experiência no legislativo, pois vinha de dois mandados seguidos. Em 2020, perdeu as eleições para Gilberto por apenas 3 votos. Naquela ocasião, Gilberto Diniz obteve 539 votos, enquanto Tom conseguiu 537.

Integrante do MDB, ele deverá compor a base de apoio de Mazinho Serafim (UB) na Câmara Municipal.