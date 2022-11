Após semana de observações, Tite projeta definir escalação da Seleção nesta segunda

– Com Vinicius ou Paquetá temos de nos adaptar com quem está na nossa frente. O Paquetá tem mais posse de bola, o Vinicius é mais agudo, ataca mais. Então, obviamente, com o Vinicius eu tenha que ficar mais para poder dar espaço para ele atacar, e com Paquetá posso atacar mais, jogando com ele pelo lado – analisou o lateral Alex Sandro, que reforçou não saber se começa jogando.