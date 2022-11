Após ser descoberta por empresário de Belo, cantora acreana grava feat com artista nacional

Através da internet, o empresário Boris Farias CEO do Boris Studios, descobriu a cantora acreana Camile Castro. Após assistir um vídeo de Camile, o empresário de Belo entrou em contato com a acreana, que após meses de alinhamento embarcou nesta terça-feira (8) para projetos no Rio de Janeiro.

Camile já está na cidade maravilhosa executando projetos no Boris Studios. Umas das canções mais formosas escrita por Boris Farias foi a música “Pé na Areia”, que é sucesso na voz do cantor Diogo Nogueira. Boris é um dos maiores produtores de samba e pagode do Brasil, atualmente é produtor do cantor Belo.

A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, conversou com Camile, que contou um pouco sobre sua ida para o RJ e já antecipou que vem parceira com artista nacional. “Começamos a conversar entre junho/julho e ele falou que o Instagram sugeriu um vídeo meu. O Instagram sugeriu um vídeo meu do Acre para um dos maiores produtores de samba e pagode. Ele falou que o vídeo foi do Djavan ‘Cigano’, apareceu simplesmente na tela do Instagram dele, e aí começou a ver meu trabalho e me seguir. Foi algo de Deus, tu imagina só, o cara tá no Instagram dele e do nada o aplicativo sugerir um vídeo meu cantando MPB, (rs). A partir daí a gente começou a criar network, a conversar em reunião por vídeo chamada”, contou.

Sobre o novo projeto, Camile já está em estúdio e 2023 tem novidades: “Eu já tô num projeto de pagode, só não posso falar muito ainda porque não fui autorizada para falar o que vai acontecer, mas vai acontecer muita coisa boa, é só benção de Deus”.

Questionada por este colunista sobre fixar residência na cidade maravilhosa, a cantora não descarta novos ares, mas ainda volta para o Acre: “Estou deixando as coisas acontecerem, ainda volto para o Acre e o projeto vai ser lançado em 2023”.

Camile também revelou que fará parceria musical com um artista nacional e breve irá divulgar: “Acho que na quinta, se eu for autorizada, já jogo na rede quem é”, contou com exclusividade ao ContilNet.

Veja o vídeo da acreana em trabalho no Rio de Janeiro: