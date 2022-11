Arrascaeta e Varela brigam por vaga no time titular do Uruguai para a estreia na Copa

A três dias da estreia na Copa do Mundo, o técnico do Uruguai, Diego Alonso, ainda tem dúvidas a resolver na escalação do time para enfrentar a Coreia do Sul, quinta-feira, às 10h (horário de Brasília). De acordo com o jornal “El País”, são três as posições que seguem indefinidas, e entre os jogadores que disputam vaga estão os dois “flamenguistas” do elenco: o meia-atacante Giorgian de Arrascaeta e o lateral-direito Guillermo Varela.