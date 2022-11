Arthur Aguiar faz jus ao apelido e abre padaria; confira

Arthur Aguiar, ator e cantor, vai aproveitar o final do ano para se jogar em um novo segmento. O vencedor da última temporada do Big Brother Brasil, reality de confinamento da Globo, vai investir no ramo alimentício. O famoso e ex-marido de Maíra Cardi anunciou que vai lançar uma rede de padarias, fazendo jus ao apelido que recebeu na competição milionária.

O apelido surgiu após a ex-esposa, Maíra, reclamar nas redes sociais da quantidade de pães que Arthur Aguiar comia dentro do BBB22. A influenciadora digital pegou bastante no pé do galã, entretanto, o público não se incomodou e a brincadeira vingou. Até mesmo o emoji, figura que representa a torcida nos perfis oficiais, foi trocado para um pão. Por meio dos Stories que o recém-solteiro contrariou a beldade com o anúncio oficial, dando detalhes do novo empreendimento.

“Seguinte, quero perguntar uma coisa pra você que está assistindo esse Stories. Estou em uma reunião aqui olha, meu irmão aqui. Acho não, eu ia falar acho, mas não é acho não. Vamos colocar em prática o nosso desejo da padaria. De colocar, trazer à existência essa padaria e obviamente começando por São Paulo, né? Fica mais fácil porque eu moro aqui e tudo. E aí primeira pergunta, você que está assistindo, o que você acha? Depois obviamente a ideia é que a padaria vá para todo Brasil, a gente comece fazer várias franquias no Brasil inteiro. Mas de início seria São Paulo. Então a primeira pergunta é: a gente monta ou não essa padaria?”, disparou Arthur Aguiar.

“Segunda pergunta e eu vou repetir essa algumas vezes aqui. Não hoje, hoje vai ser só uma vez e sim ao longo dos próximos dias. Qual nome vocês dariam pra essa padaria? Por favor, escrevam bastante aqui! Eu quero que você me ajude a escolher esse nome. E aí eu vou escolher alguns nomes dessa sugestão, a gente vai afunilando até chegar em 3 nomes e a gente fazer uma enquete. Você vai fazer parte da escolha desse nome! Sejam criativos. Vou deixar a enquete aqui. Cara, pode mandar várias sugestões. Não precisa cada um mandar uma sugestão não, manda várias. A gente vai fazer uma seleção, é isso”, finalizou Arthur Aguiar.