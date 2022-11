Arthur Picoli bebe demais e faz Pix de R$ 20 mil durante noitada

Arthur Picoli utilizou o Twitter, nesta terça-feira (15/11), para contar aos seguidores o que fez na última noite. Enquanto estava bebendo, o ex-BBB21 fez uma transferência via Pix no valor de R$ 20 mil. Apesar de não falar o destino de todo esse dinheiro, o influencer brincou na rede social do passarinho azul.

“Parei de beber. Para que eu fui fazer um Pix de R$ 20 mil às 4:17 da manhã?”, escreveu Picoli, acrescentando risadas na publicação.

Nos comentários da publicação, diversas pessoas brincaram com o ocorrido. “Eu ficava feliz com pix de 0.50 centavos.. imagina de 20k”, escreveu uma pessoa. “Pensando aqui num jeito de te mandar a minha chave Pix. Vai que você tem um momento de extrema generosidade, né?”, disse outro.

Arthur Picoli contou no Instagram uma situação curiosa que aconteceu com ele durante um encontro. De acordo com o ex-BBB, a garota passou do ponto ao tentar ser sexy e quase o matou. “A menina assoprou a fumaça do vape (cigarro eletrônico) na minha cara, e eu engasguei.”

Em seguida, ele entregou: “Tentou ser sexy, e quase me mata”. Arthur disse que, fora isso, saiu tudo bem no encontro e que, apesar da situação embaraçosa, ele conseguiu “terminar vivo”.