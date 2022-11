Artista Rivasplata sofre acidente em casa, fratura o fêmur e precisa de cirurgia urgente

Vítima de acidente doméstico, o artista plástico Jorge Rivasplata de La Cruz, peruano naturalizado brasileiro e que vive no Acre há pelo 40 anos, de 89 anos de idade, está precisando de tratamento médico com urgência. Ele tropeçou numa sandália dentro de casa, caiu e fraturou o fêmur.

Desde a tarde de sexta-feira (18) está hospitalizado no Pronto Socorro do Hospital de Base de Urgência e Emergência, em Rio Branco, à espera de atendimento. A família pede a intervenção das autoridades de saúde pública para que o artista possa ser atendido.

A família espera que durante este final de semana ele possa vir a ser avaliado por médico especializado para definir se vai ser submetido ou não a uma cirurgia. Isabel, filha de Rivasplata, disse que a família está preocupada com a demora no atendimento, principalmente em função da idade avançada do paciente.

O artista também tem que ser avaliado por médico cardiologista, já que é cardiopata e inclusive já passou por crises no mesmo hospital, em anos passados. A avaliação cardiológica é que deve definir se ele suporta ou não a cirurgia óssea. Enquanto aguarda os procedimentos, o artista reclama de muitas dores e precisa de ajuda para realizar movimentos mínimos.

Jorge Rivasplata, além de pintor é também escultor e responsável por grandes obras em coleções particulares ou em exposições permanentes no Estado do Acre, como os quadros dos ex-governadores estaduais no Memorial dos Autonomistas, em Rio Branco, assim como é também autor da maioria dos quadros que ornam e embelezam prédios públicos como os da Assembleia Legislativa e o Palácio Rio Branco.

Seu quadro mais famoso e o maior em exposição é o que retrata o líder da Revolução Acreana, José Plácido de Castro, montado num soberbo cavalo branco, empunhando uma espada no que seria uma cena de seu comando na guerra contra o exército boliviano e que libertou o Acre do julgo da Bolívia.