Assecom da prefeitura goleia time do Acre News e vai jogar semifinal

O time da Comunicação da Prefeitura de Rio Branco goleou, na manhã deste domingo (20), a equipe do Portal Acre News por 4 a 1 e se classificou para a semifinal do Campeonato de Futebol da Imprensa.

A equipe da prefeitura fez o que se espera quando uma equipe é superior ao adversário. Jogou com seriedade e definiu a partida já no primeiro tempo. O atacante Efraim Macambira foi o autor dos quatro gols da Assecom.

- Publicidade-

Com o resultado assegurado na primeira etapa, o time da Assecom diminuiu o ritmo no segundo tempo e administrou o placar. A equipe do Acre News ainda conseguiu o gol de honra, de pênalti, no finalzinho da partida.

Com resultado, a equipe da prefeitura se classificou para a semifinal. O jogo será contra o Jornal Opinião, no próximo domingo às 8h na AABB.

“O que diferencia essa equipe é a união. Somos, acima de tudo, bons amigos. Agora é focar no próximo jogo para chegarmos na final”, comemorou o técnico da Assecom, Evandro Derze.

Destaques:

Com quatro gols marcados, o atacante Efraim Macambira comandou a equipe da Assecom e foi o grande destaque da partida. Pelo time do Acre News, quem conseguiu mostrar alguma lucidez e competividade em campo foi o zagueiro Jairo Barbosa.