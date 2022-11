Assembleia Legislativa do Acre pode ter concurso público no próximo ano; entenda

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Acre, Rodrigo Aiache, esteve na Assembleia Legislativa do Acre nesta quarta-feira (16) para entregar um projeto de lei para criação da Advocacia Geral da Assembleia Legislativa. Se o projeto for aprovado, um concurso público pode ser aberto no próximo ano.

Atualmente a Aleac é representada pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) e, conforme o advogado e deputado Daniel Zen (PT), mesmo que não haja ilegalidade nisso, a criação é importante tendo em vista situações em que possa haver conflitos de interesses como, por exemplo, nos casos de vetos governamentais.

Quem também defendeu a criação foi o líder do Governo na Casa, deputado Pedro Longo (PDT), ele acredita que a próxima mesa diretora deve dar andamento na criação da Advocacia Geral da Assembleia Legislativa. “Vamos encontrar um caminho”, finaluizou.