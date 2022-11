Atletas acreanos de basquete em cadeiras de rodas participam de primeira competição internacional

A mais antiga modalidade de esportes praticada por portadores de deficiência no Brasil também tem espaço no estado do Acre. Os atletas de basquetebol em cadeiras de rodas, da Federação Acreana de Basquete Cadeirante participarão da Copa Internacional da modalidade, que será sediada na cidade de Cobija, situada no departamento de Pando, na Bolívia, neste sábado, 26.

A Federação existe desde 2010 no estado do Acre, como alternativa adaptada aos cadeirantes que gostam de praticar esportes, e tem cerca de 17 atletas. Em agosto deste ano, o time acreano concorreu na Copa Revolução em Cadeira de Rodas, que aconteceu no estado de Rondônia, e conquistou o terceiro lugar.

“Acredito que essa competição com o time da Bolívia vai abrir as portas para a aproximação de futuras competições. Temos muitas pessoas com deficiência física sem praticar nenhum esporte adaptado. Com essas competições e amistosos, queremos garimpar novas pessoas pra praticar esse esporte”, ressalta Frank Thieny, coordenador geral da Federação.

O coordenador fala também da importância da competição internacional para os atletas e veteranos, que contribui para o fortalecimento do time através de apoios. A competição com os bolivianos acontecerá no ginásio do coliseu da Universidade Amazônia de Pando, às 14h.