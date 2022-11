Atletas do interior levam judô acreano aos Jogos Escolares Brasileiros

Das 17 modalidades esportivas dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), competição que está sendo realizada nesta quinzena no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), o Acre participa de nada menos do que 15. Uma delas é o judô.

E são os atletas do interior que representam o estado na modalidade. Para se ter uma ideia, todas as quatro atletas do feminino são do interior, duas de Xapuri e as outras duas de Epitaciolândia.

No judô masculino, a capital do estado, Rio Branco, tem três representantes na competição. Um dos atletas, Janderson Pereira, também é de Xapuri.

Nesta quinta-feira, 3, os atletas realizaram a sua estreia na competição. Cazé Minuano e Pedro Calid, que lutaram contra atletas do Mato Grosso do Sul, não obtiveram sucesso em suas lutas. Também Anne Melissa de Araújo, que lutou contra uma atleta de Rondônia, foi derrotada.

Na parte da tarde, entretanto, o judô acreano obteve resultados melhores. Cazé Minuano realizou duas outras lutas. Na primeira venceu Pedro Silva, do Tocantins, por ippon, golpe que gera a pontuação mais alta da modalidade; já na segunda luta, Cazé não conseguiu a vitória. Anne Farias, que lutou contra atleta do Rio Grande do Sul também não venceu.

Para o professor Philip Almeida, técnico da equipe masculina de judô, os resultados dos atletas refletem o nervosismo de participar de uma competição tão importante quanto os JEBs. “Vamos ajustar alguns erros, vamos sanar, mas os jogos estão sendo importantes porque aqui eles estão pegando bagagem para outras competições”, afirmou.