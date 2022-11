Atriz Glória Pires grava vídeo elogiando artesão acreano Maqueson Pereira

A atriz global, Glória Pires postou um vídeo em suas redes sociais, um vídeo onde tece elogios ao trabalho do artesão acreano, Maqueson Pereira.

Glória conta a história do acreano que foi destaque na 5ª edição do Prêmio Sebrae TOP 100 de Artesanato apresentado na última quinta-feira (17), no Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB), no Rio de Janeiro.

O artesanato de Maqueson Pereira da Silva já foi reconhecido pelo Prêmio Sebrae Top 100 pelo menos três vezes. “Esse reconhecimento muito dignifica nosso trabalho, mostra que estamos no caminho certo e que podemos colaborar com o estado por meio do nosso trabalho. Agradeço a Deus pela oportunidade e ao incentivo que nos dão ao longo desses anos”, destacou Maqueson Pereira.