Auxílio Brasil: pagamento antecipado da parcela de novembro é realizado neste sábado

A Caixa Econômica Federal, paga neste sábado (19), a parcela antecipada de novembro do Auxílio Brasil, aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) com final 3.

Conforme emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional, o auxílio no valor de R$ 600 vigorará até dezembro deste ano.

O pagamento aos beneficiários de NIS 3 agendado para segunda-feira (21), foi antecipado para este sábado (19), uma vez que os beneficiários do Auxílio Brasil com pagamento agendados para às segundas, podem movimentar o dinheiro a partir do sábado anterior, medida adotada desde setembro.

Confira o calendário:

O Auxílio Gás, que beneficia famílias a cada dois meses, não será pago este mês, mas retorna em dezembro.

Entre as 21,3 milhões de famílias beneficiadas pelo auxílio no mês de outubro, 80% são chefiadas por mulheres.

O programa do governo federal que atualmente paga o valor de R $600,00 terá o adicional de R $200,00 pago até dezembro. O acréscimo de valor visa ampliar o benefício e está dentro da Proposta de emenda à Constituição (PEC) chamada Kamikaze que tem como público-alvo famílias em situação de extrema pobreza.

O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas através dos aplicativos (Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e o Caixa Tem, aplicativo usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco).