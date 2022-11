Bandeira verde: contas de energia seguem sem cobrança extra pelo 7º mês seguido

Os consumidores de energia elétrica podem ficar tranquilos por mais um mês. É que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) acionou mais uma vez a bandeira verde, o que significa dizer que as contas de energia seguem sem cobranças adicionais pelo sétimo mês seguido.

De acordo com o diretor-geral da entidade, Sandoval Feitosa, a bandeira tarifária para o mês de novembro confirma as projeções realizadas pela Agência em junho, quando aprovou a revisão dos valores das bandeiras. Naquela ocasião, a Aneel destacou que, apesar da elevação dos adicionais, os modelos da Agência indicavam elevada probabilidade de Bandeira Verde até o fim do ano.

Com a confirmação das projeções, a Annel diz ser possível afirmar, com grande segurança, de que a bandeira seguirá verde até o fim do ano. Uma excelente notícia para o bolso do consumidor.

Além dos custos adicionais zero para os consumidores, a bandeira verde também reflete um nível confortável dos reservatórios hidrelétricos do Sistema Interligado Nacional (SIN), com aproximadamente 56% de armazenamento ao final de outubro, quando se aproxima o término do fim do período seco.

Ainda de acordo com a Aneel, as bandeiras dão transparência ao custo real da energia e permitem ao consumidor se programar e ter um consumo mais consciente.