Basquete masculino acreano estreia nos Jogos Escolares Brasileiros

A estreia da equipe de basquete masculina do Acre, representada nos Jogos Escolares Brasileiros pelo Colégio Acreano, de Rio Branco, não foi a mais feliz. O time perdeu a primeira partida para o Rio de Janeiro pelo placar de 79 a 15. O jogo foi realizado na Arena Wenceslau Malta, na Vila Militar, localizada no bairro Deodoro, na capital fluminense.

Logo no início da partida, o time acreano perdeu um dos seus principais jogadores, que saiu de quadra e teve que ser atendido pela equipe médica. Com atletas mais altos, o Rio de Janeiro logo impôs o seu ritmo de jogo, ganhando, inclusive, quase todos os rebotes no garrafão da equipe acreana.

O técnico do Colégio Acreano, professor Maycon Lima, destacou que já esperava um jogo difícil, haja vista que, segundo ele, a equipe do Rio de Janeiro é bastante competitiva. “Na verdade é um time muito alto e também de muita tradição nos Jogos Escolares”, afirmou.

Ele lamentou o fato de ter perdido um dos principais jogadores da equipe ainda aos sete minutos do primeiro período da partida: “Era o nosso principal jogador, que armava as jogadas, e penso que sem ele nosso time ficou um pouco desorientado”.

Como aprendizado da partida, o treinador destacou que uma equipe não pode depender de um único jogador. “Para as próximas partidas, vamos consertar essas falhas, porque aprendemos que não podemos depender de uma pessoa só, mas podemos juntos ser mais fortes para fazer partidas melhores”, disse.