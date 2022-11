BBB23: Famoso cantor sertanejo é aposta de Boninho para o ‘Camarote’

As escolhas dos nomes dos integrantes para os grupos ‘Pipoca’ e ‘Camarote’ do ‘Big Brother Brasil 23’ seguem a todo vapor. E ao que tudo indica, faltando exatos dois meses para o início do reality show da ‘TV Globo’, a cota de sertanejo para o ‘BBB 23’ já está preenchida. O nome escolhido por Boninho para ocupar a vaga é Fernando Zor, da dupla com Sorocaba.

Fernando tem sido visto frequentemente na cidade de Adamantina, no interior de São Paulo e, por lá, a informação de que o cantor está se preparando para entrar no reality já está correndo. Segundo fontes desta coluna, pessoas próximas ao sertanejo já teriam, inclusive, confirmado que ele não estará na cidade no final do ano porque está acertando a sua entrada no ‘BBB 23’.

Vale lembrar que desde o início do grupo ‘Camarote’ no ‘BBB’, Boninho tem apostado em cantores sertanejos. Tudo começou na 20ª edição com a entrada de Gabi Martins. Na ocasião, a artista foi a 11ª eliminada do reality com 59,61% dos votos. Já em 2021, o Big Boss escolheu Rodolffo, da dupla com Israel. O, também, ex-marido de Rafa Kalimann foi o nono participante a deixar a confinamento, tendo recebido 50,48% dos votos.

No ano passado, a vaga foi preenchida por Naiara Azevedo. Em uma polêmica participação no reality, a cantora não sobreviveu muito tempo na casa mais vigiada do Brasil e acabou sendo a terceira eliminada do jogo, com 57,77% dos votos do público. Na ocasião, a artista disputou o paredão com Douglas Silva e Arthur Aguiar que, posteriormente, vieram a se tornar finalistas do ‘BBB’ junto com Paulo André.

Se tudo continuar neste caminho, o cantor e ex-noivo de Maiara, Fernando Zor, é quem integrará a cota sertaneja do programa, que está previsto para estrear no dia 16 de janeiro de 2023.

Bailarina é confirmada no ‘Camarote’ do ‘BBB 23’

Esta coluna de apenas seis leitores também contou nesta semana que a bailarina Ingrid Silva é um dos nomes confirmados para entrar na atração da ‘Globo’. Segundo uma fonte dessa colunista que vos escreve, a moça já fez até os exames médicos necessários para estar no elenco do ‘BBB 23’.

Ingrid, além de bailarina, é escritora. Ela é autora do livro ‘A sapatilha que mudou meu mundo’. Mãe de Laura, que completa 2 anos no mês que vem, Ingrid se tornou embaixadora de uma marca internacional esse ano e é a bailarina principal da companhia de dança americana, uma das mais renomadas do mundo, a Dance Theatre Of Harlem.

Em seu site, Ingrid conta que começou a fazer balé no projeto social ‘Dançando Para Não Dançar’, criado por Thereza Aguilar, aos 8 anos de idade. Mais tarde, continuou seus estudos na Escola de Danca Maria Olenewa e no Centro de Movimento Debora Colker com bolsa integral. Aos 17 anos, juntou-se ao Grupo Corpo como estagiária. Em 2008, ela entrou para o Dance Theatre of Harlem’s Dancing Through Barries Ensemble e, cinco anos mais tarde, se uniu ao elenco do Dance Theatre Company.

A produção do ‘BBB23’ ainda está em busca de um jogador de futebol para integrar os participantes do reality show. Outros nomes famosos já foram citados como cotados para a nova temporada do reality, como o pastor Márcio Poncio, o influenciador João Guilherme e a cantora Paula Fernandes.